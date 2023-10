Sarà smantellata l’ex rampa d’entrata

Camion, ruspe, rumori e possibili disagi per il vicinato: "Serve pazienza". L’appello è rivolto ai cittadini e agli utenti del presidio di viale Boccaccio. Il primo step dei lavori sarà infatti lo smantellamento dell’ex rampa di ingresso all’edificio: ciò significa macchine per il movimento terra e traffico veicolare di mezzi pesanti. Gli addetti gestiranno il flusso dei mezzi pesanti. A breve in partenza anche i lavori di ampliamento del pronto soccorso.