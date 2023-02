Saper potare gli olivi Parte il corso base per gli appassionati

Prosegue il percorso formativo iniziato nel mese di novembre con Olea 2022, volto a formare appassionati e operatori del settore olivicolo nel comune di Montespertoli. Il corso base di potatura dell’olivo prenderà il via l’11 e il 12 marzo, per proseguire poi il 25 e il 26 marzo con il corso avanzato. Entrambi i seminari sono organizzati da Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio, e dei Sapori di Toscana in collaborazione con Slow Food Empolese Valdelsa e del Comune di Montespertoli. I corsi di formazione si svolgeranno presso la Tenuta Maiano, l’Azienda Agricola Valleprima, la Tenuta Barbadoro e le Fattorie Parri, aziende dedite alla produzione di olio extravergine di oliva. Il corso sarà prevalentemente pratico, dedicato alle tecniche di potatura di riforma, di mantenimento e produzione delle piante di olivo. Con la collaborazione con Airo - Associazione Internazionale dei Ristoranti dell’olio prende il via il ciclo "Connessi con l’olio". Tre incontri, uno al mese a partire da marzo, orientati all’apprendimento delle tecniche di degustazione, del processo di produzione e della lettura dell’etichetta. Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo. L’iniziativa rientra nell’ambito di Olea Project, avviato nel 2019, come formazione permanente sulla cultura dell’olio Evo e dell’olivo. "Olea Project è nata con lo scopo di migliorare il comparto olivicolo del territorio cercando di rinnovare l’attenzione sulla qualità in campo e in frantoio – dichiara Valentina Canuti, consigliere comunale con delega allo Sviluppo e promozione del distretto rurale – stiamo cercando di creare momenti formativi durante tutto l’anno, con lo scopo di avvicinare e formare giovani, professionisti e appassionati". Per iscrizioni e informazioni sui corsi di potatura chiamare il numero 333 13371038.