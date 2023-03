Santuario della Madonna del Pozzo Cinquecento anni dopo il miracolo

La leggenda narra che nel Medioevo al posto di quella chiesa fosse presente una locanda. Dopo l’incendio che distrusse la struttura, il 18 marzo di 500 anni fa, restarono in piedi soltanto un pozzo tabernacolo e un dipinto, datato agli inizi del ‘400, della Madonna col Bambino. Un’immagine ritenuta in seguito miracolosa e diventata poi meta di pellegrinaggi, tanto da comportare, in seguito, la costruzione di un vero e proprio santuario. Siamo in piazza della Vittoria e questo è il motivo per cui l’edificio religioso che vi sorge e che è caro a tutti gli empolesi si chiama “Chiesa della Madonna del Pozzo“.

Sabato prossimo, in occasione del 500esimo anniversario del miracoloso salvataggio dall’incendio, si svolgerà un appuntamento importante per ricordare quel giorno: alle 18, nella chiesa, ci sarà infatti una celebrazione eucaristica officiata dall’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori. Per l’occasione, in piazza della Vittoria, lato bar Vittoria, nel tratto fra via Tinto da Battifolle e via Roma, dalle 17.30 alle 19.30 sarà in vigore il divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Fratelli Rosselli. Nella zona antistante il santuario, nel tratto tra via Roma e via Curtatone e Montanara, dalle 16 alle 20 ci sarà divieto di sosta e divieto di transito per tutti i veicoli, anche se dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Le celebrazioni religiose proseguiranno però anche nel prossimo fine settimana, visto che il 25 marzo, sempre all’interno della Chiesa della Madonna del Pozzo, si svolgerà un convegno dal titolo "La figura di Maria nella chiesa, nell’arte, nella storia". Presieduto dal professor Marcello Guerrini, l’evento vedrà la presenza di diverse personalità di spicco, tra cui l’ex direttore delle Gallerie degli Uffizi, Antonio Natali. Il giorno successivo, il 26 marzo, ci sarà un concerto dal titolo "Ave Maria", sempre all’interno del santuario della Madonna del Pozzo.