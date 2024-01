Santa Verdiana. Oggi partono i festeggiamenti

È tempo di festa per Castelfiorentino che domani festeggia Santa Verdiana, Patrono della comunità. Anche per quest’anno è confermata la fiera patronale che si terrà nelle vie e piazze del centro, vicino al Santuario. Le celebrazioni religiose in onore della Santa prenderanno il via già da oggi pomeriggio alle 17 con i vespri e l’esposizione delle Sacre Reliquie, cui seguirà alle 18 la Santa Messa. Domani la festa inizierà di primo mattino con la tradizionale fiera patronale (piazza Kennedy, viale Potente, via Timignano) a cui parteciperanno una cinquantina di espositori. Alle 9.30 sarà aperto il Museo di Arte Sacra, a fianco della Chiesa, dove ci sarà un banco con la tradizionale oggettistica della festa e al cui interno il Circolo Filatelico Numismatico Castellano metterà a disposizione (in visione e per l’acquisto) le cartoline con annullo filatelico degli anni passati.

Alle 10.30, nel Santuario, è prevista la Santa Messa, che sarà presieduta da don Gherardo Gambelli (nella foto), castellano, già vicario generale di Mongo in Ciad. Rientrato in Diocesi, don Gherardo è ora Parroco della Madonna della Tosse a Firenze e direttore spirituale aggiunto in Seminario. Alla Santa Messa delle 10.30 parteciperà anche il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, e sarà presente il gonfalone del Comune. Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio (ore 15.30) con la Messa dedicata ai bambini e ai ragazzi del catechismo con le loro famiglie. A seguire (16.30) la processione per le vie del paese, per poi concludersi con la benedizione data al Paese e i secondi vespri alla Chiesa di San Lorenzo (ore 18). Alle 20 è prevista la chiusura del Santuario.