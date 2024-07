Sammontana, il gelato si fa super. Nasce il gruppo da un miliardo

L’operazione finanziaria era stata avviata lo scorso 5 febbraio e ieri è stato dato l’annuncio che, dopo il via libera da parte dell’Antitrust arrivato il 26 luglio, è stata finalizzata: il colosso della produzione di gelati e prodotti da forno per colazione e snack è ora una realtà. A seguito del perfezionamento dell’accordo, infatti, la famiglia Bagnoli, proprietaria di Sammontana Spa, e Frozen Investments Sàrl, una società di investimento di Investindustrial VIII gestita in modo indipendente, hanno avviato una partnership per creare una nuova realtà industriale italiana, di rilievo internazionale, nel settore del gelato e dei prodotti da forno e pasticceria surgelati, attraverso l’unione di Sammontana, con FdA Group (Forno d’Asolo).

La famiglia Bagnoli, Investindustrial e il senior management delle società avranno il controllo del 100 per cento del nuovo gruppo, con il controllo operativo che resta nelle mani della famiglia Bagnoli e Investindustrial che guiderà l’espansione internazionale. Questa partnership avrà come effetto di valorizzare la forza competitiva di marchi che sono considerati simboli dell’eccellenza italiana nel settore, quali Sammontana, Bindi, Tre Marie, Forno d’Asolo e Il Pasticcere. Una partnership che manterrà alto l’impegno a favore dello sviluppo sostenibile che ha contrassegnato il percorso di Sammontana e Investindustrial nell’ultimo decennio.

Leonardo Bagnoli, attuale Ceo di Sammontana, sarà nominato presidente del nuovo gruppo mentre Alessandro Angelon, Ceo di Forno d’Asolo, diventerà Ceo del nuovo gruppo. Marco Bagnoli diventerà presidente di Sammontana Spa. Il nuovo gruppo che prenderà vita da questa unione di Sammontana e Forno d’Asolo potrà contare su un fatturato di quasi un miliardo di euro e avrà stabilimenti produttivi dislocati in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, oltre a una forza lavoro di circa 2.500 dipendenti. Questo colosso del settore dolciario e dei surgelati potrà operare attraverso molteplici canali e, in particolare, servirà i principali bar, ristoranti, hotel, rivenditori alimentari e aziende di catering per i prodotti da forno surgelati di pasticceria, dessert e gelato. L’obiettivo è rafforzare ed espandere le posizioni di mercato in Italia e all’estero.

F. C.