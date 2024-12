Salvini sotto processo, scatta la petizione di sostegno della Lega

Nonostante il sabato piovoso, un gruppo di militanti della Lega guidato dal vicesegretario provinciale, Marco Cordone e dal responsabile sicurezza di Fucecchio, Andrea Frino ha messo in atto dal Valdarno Inferiore una vera e propria campagna con relativa alla raccolta firme di sostegno al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che rischia 6 anni di carcere "per avere bloccato l’immigrazione clandestina e difeso i confini dello Stato italiano e per sostenere la petizione promossa dall’europarlamentare Susanna Ceccardi – spiega una nota – sulla contrarietà alla costrizione culturale e familiare di indossare il velo islamico per andare a scuola, ai fini di proteggere bambine e adolescenti, toccate da questi problemi".

"Ci siamo nuovamente mossi – dice Cordone – perché è doveroso, soprattutto in questo momento, sostenere il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, in vista del processo del prossimo 20 dicembre a Palermo".