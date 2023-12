Salvadori riflette sul Natale in Palestina

EMPOLI

Doppia inaugurazione venerdì prossimo al Palazzo Ghibellino in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, a cura del Circolo Amatori Arti Figurative. Alle 17, infatti, sarà presentata al pubblico sia la mostra sociale con le opere di 67 soci, che la proiezione multimediale intitolata “Natale in Palestina“. L’esposizione rimarrà poi aperta dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19, fino al 6 gennaio. Per quanto riguarda la proiezione multimediale, realizzata in collaborazione Auser ed Empoli per la Pace, sarà mostrata nel cortile del Palazzo Ghibellino su testi di Silvano Salvadori (nella foto), presidente del Circolo Amatori Arti Figurative, ed editing di Alessandro Puorro, con le voci di Andrea Giuntini e Greta Salvadori. Proiezione che sarà visibile tutti i giorni, dalle 17 alle 19.30, fino al 6 gennaio. "È vero che è Natale, ma là dove quel Natale è nato invece di culle si approntano bare su bare e, dove non ce ne sono più, si ricorre a lenzuoli per nuove infinite Sindoni per Cristi bambini, per Marie adolescenti – commenta Salvadori –. Dal cielo le stelle non brillano, ma cadono e infinite comete di morte mostrano le loro scie; là dove i pastori furono svegliati da angeli ora sono allarmati dagli strazianti singulti delle sirene; là dove l’acqua si trasformava in vino oggi si muta in sangue vero. Facciamo sentire la nostra indignazione, la nostra voce di Pace perché nessuna guerra è giusta".