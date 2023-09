Salta la linea e anche il gioco al Lotto "Danni al bar, disservizi ai clienti"

"Il guasto al Bar Gelsa a Fucecchio è stato riparato nella giornata di mercoledì. Si trattava di un danneggiamento a un cavo provocato da terzi per il quale Tim non ha avuto alcune responsabilità ed è stata, anzi, parte lesa", spiega una nota della compagnia di telecomunicazioni. Tuttavia, come precisa il titolare Ulisse Laurino, al timone del locale di Galleno, il danno è stato importante. Anche perché il black out della linea internet c’è stato, soprattutto, nel cuore del mese di agosto, un periodo importante con molte ricevitorie chiuse e quindi con un forte afflusso di lavoro e di clienti. Ma cos’è successo? "ll 17 agosto, a seguito di lavori di potatura di alcune piante, è stato tranciato un cavo Telecom – spiega l’imprenditore che ha subito fatto solleciti e segnalazioni –. Il 25 agosto è stato riparato ma chi ha fatto il lavoro si è dimenticato di aggiustare 10 delle 50 coppie di fili che andavano riparate". "Un danno enorme per la mia attività e un grande disservizio per la clientela che per tre settimane non ha potuto giocare al Lotto, 10 e Lotto – aggiunge –. Come non abbiamo potuto convalidare i gratta e vinci. Le transazioni pos erano lentissime e il Superenalotto andava a singhiozzo". L’unica situazione tampone sono state le linee di riserva Gsm "ma non ce la facevano a far lavorare le macchine".