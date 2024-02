Sacchi dei rifiuti. La consegna in Comune

I sacchi per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti saranno a breve distribuiti anche in Comune, a Capraia e Limite. La decisione è stata appena presa dall’esecutivo Giunti. Di solito, sono distribuiti da Alia Spa. Ma - come spiegato nel provvedimento - si vuole andare di più incontro alle esigenze manifestate dai cittadini. Insomma, ci sono state in tal senso richieste precise. Dunque, verrà quanto prima avviata la consegna dei sacchi azzurri per la raccolta dei rifiuti multimateriale e dei sacchi per la raccolta di supporti igienici presso l’Ufficio ’Servizi al Cittadino’ del municipio. Ciò sarà possibile durante l’orario di apertura al pubblico di questo ufficio. Il contesto è, ovviamente, sempre quello della raccolta rifiuti differenziati "porta a porta", che contraddistingue l’Empolese. Per consentire la gestione della tracciabilità e la rendicontazione delle consegne, Alia - secondo la convenzione - rende disponibile al Comune l’accesso a una interfaccia semplificata del sistema gestionale già utilizzato dalla società per la consegna in proprio delle attrezzature (sistema denominato "Salesforce"). Non è previsto - si precisa - per il personale impiegato dal Comune l’accesso diretto al sistema, né ai dati contabili del contratto. Saranno visibili solo i dati anagrafici per individuare l’utenza sulla quale effettuare la consegna delle attrezzature richieste dai cittadini interessati. Così, Alia si è impegnata a fornire a ogni dipendente del Comune, assegnato al servizio, uno specifico account personale per l’accesso al proprio sistema.

Andrea Ciappi