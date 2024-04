“Route of Leonardo“ fa tappa a Vinci

VINCI

“Route of Leonardo da Vinci”. Questo il nome della mostra itinerante che verrà inaugurata oggi alle 17 nelle sale di Villa Vignozzi, in Piazza Guido Masi a Vinci. L’organizzazione è di Artestruttura e Asmalımescit Art Gallery di Istanbul, in collaborazione con l’Associazione Internazionale “Le Vie di Leonardo da Vinci – di cui il Comune è socio – e la Fondazione de Claricini Dornpacher (Ud). La tappa vinciana prevede 53 opere, una per ogni artista partecipante proveniente da Italia, Francia, Slovenia e Turchia, che interpretano in maniera contemporanea Leonardo da Vinci. Tra gli artisti che espongono ci sono anche studenti e studentesse dell’I.M.I, il liceo italiano di Istanbul, le cui opere rientrano nei progetti portati avanti dall’associazione internazionale “Le vie di Leonardo da Vinci”.

Le opere variano e si presentano in forme di scultura, tecniche miste e sculture digitali. "Questa mostra rappresenta un chiaro esempio di “cultura internazionale” e di cooperazione nel campo del patrimonio culturale – sottolinea Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alle politiche culturali del Comune di Vinci –, con espressioni artistiche che trascendono i confini nazionali promuovendo lo scambio e il dialogo tra diverse nazioni. La cultura si pone come un ponte per la cooperazione internazionale". La mostra sarà visitabile fino a sabato 4 maggio, dalle 16 alle 19.