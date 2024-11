Rotatoria de Le Vedute: "Lavori già a fine anno"

Ultime questioni brucratiche per un’opera molto attesa e stregica come al rotatoria de Le Vedute che deve essere completatat con la seconda fase del cantiere. Sono le pratiche da parte di E-Distribuzione per spostare il palo che sostiene alcuni cavi elettrici in prossimità dell’incrocio. La rimozione del palo permetterà poi alla Città Metropolitana di Firenze di consegnare i lavori veri e propri per la realizzazione della rotatoria. I lavori potrebbero partire già alla fine di quest’anno. " Sono in contatto quotidiano con gli uffici della Città Metropolitana e con i responsabili di E-Distribuzione affinché si concludano nel più breve tempo possibile le procedure per passare alla seconda fase dell’intervento – dice la sindaca Donnini – . La prima fase, che ha visto un intervento sul bosco circostante, ha dovuto fare i conti anche con i vincoli ambientali imposti dai regolamenti per la nidificazione di alcune specie di uccelli. Adesso questa parte, finalmente, sembra essere arrivata alla conclusione. Ho cercato di far capire a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’opera quanto sia importante e urgente questa rotatoria per la sicurezza stradale".