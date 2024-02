Risultati utili consecutivi in A. Nicola vicino a un altro record

Dal suo arrivo in panchina, Davide Nicola sta riscrivendo diversi capitoli della storia azzurra. Dopo aver superato il record di imbattibilità nelle prime uscite, nessuno finora a Empoli era riuscito a non perdere nessuna delle prime cinque partite alla guida della squadra, si sta avvicinando ad un altro primato. Con l’attuale striscia aperta di 6 risultati utili consecutivi, infatti, l’allenatore piemontese è a sole 2 partite dal record di imbattibilità fatto registrare dal club del presidente Fabrizio Corsi nel massimo campionato. Il primato spetta a Maurizio Sarri, che nella stagione 2014-’15 condusse gli azzurri ad 8 partite di fila senza ko (3 vittorie e 5 pareggi dalla 21esima alla 28esima giornata). In quella stagione l’Empoli chiuse al 15esimo posto con 38 punti e prima di quelle 8 partite era rimasto imbattuto per altre 7 gare consecutive tra l’11esima e la 17esima giornata (2 successi e 5 pari). Solo un altro allenatore, nella storia azzurra, ha saputo fare meglio di Nicola. Si tratta di Luigi Cagni, che nel campionato 2006-’07, concluso addirittura al settimo posto con 54 punti, rimase a sua volta imbattuto per 7 giornate, dalla settima alla 13esima (ancora 2 vittorie e 5 ’nulla di fatto’). Domenica contro il Cagliari, quindi, l’attuale allenatore azzurro potrebbe eguagliare uno dei suoi predecessori: guarda caso anche in quella stagione Cagni ottenne il settimo risultato utile consecutivo battendo 1-0 in casa (rete di Vannucchi) proprio i rossoblù sardi.

Con l’attuale score Nicola, intanto, ha comunque eguagliato l’Empoli di Zanetti della scorsa stagione (3 successi ed altrettanti pareggi a cavallo della lunga pausa invernale per la disputa del Mondiale in Qatar), quello dello stesso Cagni, che tanto nel campionato 2005-’06 quanto nel successivo riuscì a piazzare una prolifica striscia di 5 vittorie e un pari, e quello di Silvio Baldini, capace nella Serie A 2002-’03 di inanellare 6 risultati utili consecutivi tra la 28esima e la 33esima giornata con 2 successi e 4 pari. Già pareggiare il record di Sarri non sarà semplice, visto che dopo la sfida interna contro il Cagliari l’Empoli è atteso da un trittico di impegni a dir poco ostico: doppia trasferta a San Siro contro Milan e Inter, intervallata dal match al Castellani-Computer Gross Arena contro il Bologna.

Gli azzurri di Nicola, però, hanno già dimostrato di poter fare risultato contro chiunque e, al di là del record di partite di imbattibilità in Serie A, quello che più conta chiaramente è il raggiungimento di quel traguardo che farebbe entrare di diritto mister Nicola e questo gruppo nella storia azzurra. Di sicuro se capitan Luperto e compagni sapranno affrontare i prossimi impegni con la stessa umiltà e consapevolezza dei propri mezzi, mostrati in queste ultime gare, hanno tutte le carte in regola non solo per mantenere la categoria, ma anche per togliersi qualche altra bella soddisfazione, vedi i successi a Napoli e Firenze e il pari a Torino contro la Juventus.

Simone Cioni