Tensione nella zona industriale. Rissa con feriti davanti al negozio. “Un uomo colpito al volto”

Montelupo Fiorentino (Firenze), 4 marzo 2025 – Una rissa scoppiata per motivi ancora da chiarire, che ha coinvolto almeno quattro persone di origine cinese. E che ha richiesto l’intervento dei carabinieri, per evitare che il quadro degenerasse ulteriormente. Questo è quanto avvenuto domenica sera, nei pressi dell’Euro Mercatone di via dell’Artigianato. Una vera e propria scazzottata, stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti che ora indagano sulla vicenda, che ha reso necessario l’arrivo dei sanitari della Misericordia: quattro persone – tre uomini e una donna, a quanto risulta – sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti del caso. Tre di loro si sono fatti refertare.

“Intorno alle 19.30 avevamo visto passare ambulanze e forze dell’ordine. Siamo poi passati sulla Statale dopo le 20 – ha raccontato un residente di Fibbiana –: oltre ai carabinieri, c’era un ragazzo cinese sull’ambulanza che si teneva del ghiaccio sul volto”. Nel frattempo sono scattate le denunce e i militari dell’Arma stanno lavorando per arrivare a ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio e i motivi che avrebbero scatenato la colluttazione: almeno due tra i coinvolti sarebbero legati in qualche modo al negozio, mentre gli altri sarebbero connazionali che sarebbero sopraggiunti nell’esercizio commerciale.

Non è la prima volta che la zona industriale reclama attenzione: pochi mesi fa un altro negozio a conduzione cinese, il Bene Bene Market, subì infatti un furto ad opera di ignoti che si introdussero all’interno scassinando due porte e prelevando i circa 700 euro del fondo cassa.

g.f.