Ferita infetta e cure sbagliate, il paziente ottiene il risarcimento. Due Asl chiamate a pagare i danni

Empoli, 27 giugno 2024 – Una brutta ferita da trauma che richiedeva cure e trattamenti specifici perché colpita da infezione . Qualcosa, però, deve essere andato storto nel corso delle varie medicazioni perché il paziente, non vedendo miglioramenti, ha deciso di fare richiesta di risarcimento danni. Il trauma e dunque la stessa ferita risalgono al 2021. Il paziente è stato prima visitato e medicato dai sanitari dell’Asl territoriale empolese, poi ha proseguito le cure a Careggi. Il percorso di guarigione, però, non ha avuto esito positivo tanto che, trascorsi due anni – ad aprile 2023 – l’uomo ha deciso di presentare una richiesta di indennizzo per non essere riuscito a risolvere il problema. Espletata l’istruttoria, in seguito alle valutazioni espresse dal comitato gestione sinistri è stata valutata l’opportunità e la legittimità di risarcire il danno lamentato. Tutte le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo. Al paziente è stato riconosciuto il diritto a un risarcimento pari a 34.239 euro, da suddividere al 50 per cento tra le due aziende sanitarie che hanno avuto in carico l’uomo. Pertanto, 17.119,50 euro sono a carico dell’Asl Toscana Centro e altrettanti dovranno essere dati dall’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, a saldo, stralcio e totale soddisfazione di ogni pretesa.

Lo scorso mese c’è stata un’altra richiesta di risarcimento danni da parte di un paziente. In questo caso un uomo ha richiesto l’indennizzo per essersi procurato una ferita mentre si trovava degente al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. I dettagli di come si sia fatto male non sono noti, tuttavia è stato accertato che il signore abbia urtato accidentalmente su qualcosa mentre si trovava all’interno dei locali che afferiscono al dipartimento emergenza urgenza. Questo brutto imprevisto gli ha però causato una ferita ad una gamba, che si è aggiunta evidentemente al problema che già lamentava, in quanto degente al pronto soccorso.

Anche in questo caso è stata eseguita l’istruttoria necessaria, al termine della quale è stata valutata l’opportunità e la legittimità della richiesta da parte del paziente. La pratica si è risolta con il raggiungimento di un accordo tra le parti interessate. L’Asl Toscana Centro liquiderà il paziente con 3.730 euro.