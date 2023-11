Rinforzi e volontari. Anche da Fiesole per liberare le strade dai rifiuti alluvionati

C’è ancora tanto lavoro da fare per liberare le strade dai rifiuti alluvionati. Ci sono anche tre operai dipendenti del Comune di Fiesole, con un mezzo da lavoro, impegnati in questi giorni lungo le strade di Fucecchio e di alcune frazioni, La solidarietà e gli aiuti fattivi ricevuti da Fucecchio in questi giorni sono stati veramente molteplici. Lungo le strade sono ancora tante le persone impegnate per smaltire i rifiuti: oltre agli operai del cantiere comunale e ai loro colleghi venuti da Fiesole, ci sono i volontari della Protezione civile dell’Empolese Valdelsa, c’è un gruppo di giovani volontari arrivati da varie località della Città Metropolitana di Firenze e della Provincia di Prato, ci sono gli addetti di Alia servizi ambientali che con numerosi mezzi stanno svolgendo un lavoro incessante. Molte strade sono già state liberate completamente, altre verranno completate nei prossimi giorni. "E’ un lavoro immane - commenta il sindaco Alessio Spinelli - che richiede un impegno di uomini e mezzi che mai prima d’ora era stato messo in campo. Ma è un lavoro che vogliamo fare senza soste perché i rifiuti che stanno all’aperto possono ammalorarsi e non vogliamo che questo possa causare situazioni di scarsa igiene sul territorio. Quindi l’impegno continuerà ad essere massimo anche nei prossimi giorni".