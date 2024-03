Rifiuti, lotta all’abbandono. In un mese 200 ispezioni. E una multa ogni tre giorni

Ogni tre giorni, almeno una sanzione. È questa la media considerando le multe di febbraio per l’abbandono di rifiuti. Prosegue senza sosta l’attività di controllo degli ispettori ambientali di Alia insieme all’azione degli agenti della polizia municipale del comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale del Comune di Empoli. Le zone passate al setaccio a febbraio? In centro nelle vie Cilea, Spartaco Lavagnini e IV Novembre e poi, fuori dal centro, nelle vie del Castelluccio angolo via Lucchese, Senese Romana, del Pantano e della Moriana. Gli ispettori ambientali hanno effettuato 90 controlli e verifiche, 222 ispezioni ed emesso 11 sanzioni per un valore di 1.530 euro. Mentre gli agenti della Municipale hanno elevato due sanzioni per abbandono di rifiuti svolgendo tre indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. A febbraio dunque la media risulta appunto di oltre una multa ogni tre giorni.

"I controlli, il sensibilizzare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti, la divulgazione delle buone pratiche per il rispetto dell’ambiente sono temi che portiamo avanti con fiducia e determinazione, grazie a una grande squadra - sottolinea l’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini - Auspico che i comportamenti di alcuni cambino e si trasformino in consapevolezza e rispetto per tutta la comunità e l’ambiente".