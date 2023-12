Rifiuti, gestione e criticità: "Uno sportello non basta"

"Uno sportello per le pratiche ed i chiarimenti e uno per la consegna dei contenitori per smaltire i rifiuti". E’ la proposta della Lega, con Marco Cordone vicesegretario provinciale del Carroccio e consigliere comunale a Fucecchio. Una proposta che arriva dopo aver messo sotto la lente "lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, ma anche il ritiro della spazzatura e tutto ciò che riguarda la consegna del materiale dove depositare il rifiuto". Ma dove nasce la proposta di Cordone? "Sembra che alcuni operatori di Alia, svuotino i bidoni dei rifiuti ma non passino il tag al lettore ottico mentre per quanto riguarda Fucecchio, alcuni operatori commerciali mi hanno riferito di code lunghe anche un’ora per ritirare i sacchetti per gli imballaggi, tant’è che gli utenti interessati poi, dovendo andare a lavorare, hanno rinunciato a ritirare il materiale per smaltire i rifiuti, con l’intento di riprovarci". Da qui la proposta. E anche un conseguente appello: "Come Lega, dopo avere segnalato queste problematiche, chiediamo a chi di competenza, di intervenire prontamente, per risolvere queste criticità".