Rifiuti e carcasse di auto Discarica a cielo aperto vicino al polo tecnologico

Ci sono carcasse di auto, residui di materiali da costruzione e spazzatura di vario genere. Una vera e propria discarica a cielo aperto a due passi dal polo tecnologico di via Piovola, dove trovano spazio le attività del Gruppo Sesa. Un’eccellenza empolese da un lato, un esempio di degrado e inciviltà dall’altro. A segnalare i cumuli di immondizia sono stati alcuni cittadini, che anche attraverso alcuni post sui social hanno portato alla luce la situazione che si respira nella zona di via Pratella, in aperta campagna, tra il centro abitato di Empoli e la frazione di Villanova. Le segnalazioni sarebbero state inoltrate anche agli organi competenti: ai cumuli di spazzatura si sommano anche alcune carcasse di veicoli, tra cui un furgoncino, ormai completamente inutilizzabili. Si trovano in una stradina di campagna a pochi passi da alcune abitazioni, là dove un tempo si trovavano alcuni capanni che però col tempo sono stati abbandonati. Evidentemente qualcuno si è scordato di ripulire, fatto sta che lo spettacolo, in una zona piena di verde, è davvero degradante.

Non è la prima volta che l’area di via Piovola, e di Villanova in generale, si trova a fare i conti con problemi di questo genere. Già in passato erano stati segnalati diversi cumuli di rifiuti abbandonati lungo la strada, mentre in via Di Mezzo, a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla discarica in questione, era stato necessario emettere addirittura un’ordinanza per fare in modo che i proprietari dei terreni dove si erano accumulati i rifiuti andassero a ripulire. Evidentemente, nonostante le segnalazioni e le multe che periodicamente vengono emesse nei confronti di chi abbandona rifiuti, la tendenza alla maleducazione non è ancora del tutto svanita.

t.c.