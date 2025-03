Rifiuti e abbandoni: "Sì alle fototrappole"

Forza Italia torna alla carica su un tema scottante: "Per contrastare l’abbandono dei rifiuti, abbiamo proposto una mozione per introdurre le foto-trappole da dare in dotazione alla polizia unionale, sistemi

di rilevazione che hanno prodotto notevoli risultati in molti comuni limitrofi al nostro". La proposta è stata fatta alla luce del "degrado che purtroppo ormai da anni attanaglia il nostro territorio dal centro urbano alle frazioni delle Cerbaie, dove il fenomeno dell’abbandono è marcatamente più

visibile – si legge in una nota –. Riteniamo che questa azione di contrasto debba essere condotta dalla polizia unionale, dotandola di strumenti che costano poche centinaia di euro e che possono sicuramente dare risultati migliori di quelli datai dagli ispettori ambientali. Basta

buonismi, è l’ora della repressione contro questi crimini ambientali".