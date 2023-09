Ricercato per droga, tenta di fuggire sul treno: arrestato a Castelfiorentino

Castelfiorentino (Firenze), 16 settembre 2023 – Doveva scontare un’ordinanza di carcerazione, ma ha cercato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino cercando di salire su un treno in partenza. L’uomo è stato fermato e arrestato.

Si tratta di un 32enne nigeriano, non in regola con il permesso di soggiorno e senza fissa dimora, che deve scontare una pena un anno e quattro mesi per violazioni della normativa sugli stupefacenti. Arrestato dai carabinieri, a Certaldo, anche un 41enne libico, senza fissa dimora e richiedente protezione internazionale, anch'egli destinatario di un ordine di carcerazione.

L'uomo, più volte controllato e denunciato per numerose intemperanze di cui si è reso protagonista tra Certaldo, Castelfiorentino ed Empoli, è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano e scontare una pena detentiva di mesi otto per resistenza a pubblico ufficiale.