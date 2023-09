Lavoro, il personale non si trova. Ristoratori esausti: "Fermo le attività"

Empoli, 8 settembre 2023 – Chi viene e chi va. Tavole apparecchiate e nuove insegne. Bandoni chiusi e annunci affissi ai portoni. Di mezzo c’è sempre lo stesso problema: il personale che non si trova. Che la ristorazione sia in affanno ormai non è una novità. A preoccupare gli addetti ai lavori però non è più "la stagionalità", l’emergenza risorse umane è un dramma 365 giorni l’anno. Tra le ultime ’vittime’ di un sistema evidentemente inceppato, dove la domanda non riesce a incontrare l’offerta come dovrebbe, ci sono i due locali inaugurati poco meno di due anni fa in via Roma da Luigi Di Dio Faranna. Il ristorante Gradisca, aperto nell’ottobre del 2021, sarà dato presto in gestione così come ’La pizza’, a pochi civici di distanza. L’ex Orto, insomma, avrà - per l’ennesima volta - nuova vita. I motivi sono da ricercarsi nella difficoltà del titolare a far fronte alla crisi di personale.

“Una scelta combattuta", conferma Di Dio Faranna che per il Gradisca ha già intercettato un nuovo gestore (ex proprietario del Cristallo) a cui affittare i locali, mentre per la pizzeria la trattativa si sta chiudendo in questi giorni. "Una scelta dovuta alla mancanza di manodopera: oggi è impossibile trovare cuochi con esperienza, ma anche lavapiatti e camerieri. Una problematica non più legata alla stagione estiva, ma diventata ormai cronica. Non si trovano neppure barman. Un disagio enorme che stiamo vivendo come settore e che riguarda tanti dei colleghi in città". Per entrambi i locali di via Roma non è stato centrato l’obiettivo di inquadrare 13 persone in modo continuativo, "e i ragazzi dell’istituto alberghiero magari arrivano, ma giustamente non hanno esperienza - spiega l’imprenditore - e vanno affiancati. Hanno le loro ore contate. Non può funzionare". Una ’piaga’, questa, diffusa in tutta la città.

Cambia la zona, cambia il nome della proprietà ma la questione (spinosa) resta. Basta fare un giro - non solo tra i locali dell’Empolese ma nei vari Comuni - per rendersene conto. Gaggioli e Vezzosi, un’istituzione, azienda solida e storica del ‘giro empolese’ non trova pasticcere e aiuto pasticcere. Dal Vinegar al Vittoria, tutti impegnati in una ricerca che suona disperata. Banconieri, aiuto pizzaioli e cuochi, ecco le professionalità "in via d’estinzione", posizioni difficilissime da coprire al bar Vittoria. Il Caffè Centrale di via Ridolfi cerca baristi. "E’ l’artigianalità in generale a soffrire - dice Eros Condelli - Che sia una sarta, un idraulico, un pizzaiolo. Non c’è interesse. Agli annunci, nessuna risposta. Siamo in piena ricerca, abbiamo tre elementi da rimpiazzare, persone che sono con noi da tanti anni ma che lasceranno per motivi personali. E ci stiamo guardando intorno per il nuovo punto vendita di Pontedera, un ristorante Sushi gemello di quello empolese, che aprirà a giugno". La ’scatola’ c’è, i lavori stanno per partire. La sfida sarà riempirla di professionalità.

Y. C.