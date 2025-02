Restyling marciapiede. Ci sono progetto e tempi

L’intesa fra il Comune di Capraia e Limite e la Città Metropolitana era arrivata lo scorso autunno, con l’ente che aveva poi provveduto ad affidare l’incarico di progettazione lo scorso 30 dicembre. E nei prossimi mesi, prenderanno il via i lavori per il rifacimento del marciapiede lungo la SP106 sul territorio di Limite. Si tratta di un’operazione da circa 225mila euro, finanziata tramite un contributo della Metrocittà di 200mila euro complessivi (con il Comune che ha accertato proprio pochi giorni fa il trasferimento di 180mila provenienti dal bilancio metrocittadino). L’operazione consiste in buona sostanza nel rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi di via Dante Alighieri, piazza Cesare Battisti e via Giacomo Matteotti, mediante demolizione dell’attuale pavimentazione in bitume e realizzazione di nuova pavimentazione in autobloccanti. E nella migliore delle ipotesi, dovrebbe entrare nel vivo nella seconda parte dell’anno.