Responsabile delle risorse umane

"Cerchiamo sempre persone per dare un ulteriore input allo sviluppo aziendale in termini di qualità, servizi e fatturato – spiega Monica Croci, responsabile delle risorse umane di Timenet – oltre che per un fisiologico turnover. Poniamo attenzione ai profili tecnici perché sono fondamentali per l’azienda e scarseggiano sul mercato del lavoro, sia con esperienza lavorativa sia usciti da un percorso di studi. L’ultimo caso, dopo quello di un tecnico inserito a tempo indeterminato, è quello di un 19enne neo diplomato che abbiamo assunto in questi giorni con un contratto di apprendistato dopo uno stage aziendale". Dopo queste due assunzioni nel primo trimestre, se ne prevedono altre 4 nel corso dell’anno. Si ricercano in particolare tecnici per la gestione delle reti informatiche, sistemisti, network engineer, sviluppatori software e account manager per lo sviluppo commerciale B2B.