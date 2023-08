Referendum sulla Multiutility Toscana a Empoli: Raccolta Firme

Il Pci dell’Empolese Valdelsa ha organizzato punti di raccolta firme per il referendum contro la Multiutility Toscana e la sua quotazione in Borsa. "È fondamentale che tutti siano a conoscenza dell’importanza di questo referendum – scrive il partito in una nota – per comprenderne bene le ragioni. La sezione Empolese Valdelsa contribuirà a raggiungere l’obiettivo delle 3.500 firme nei tempi rimanenti, raccogliendo firme con propri banchini e materiale d’informazione. L’obiettivo è che la cittadinanza venga informata e si avvii un dibattito capillare nella città e nelle frazioni. I servizi pubblici essenziali che negli anni sono stati privatizzati sono tutti peggiorati in termini di costi. Se con la Mltiutility si arriverà alla finanziarizzazione, si darà l’ultimo colpo a quelli che dovrebbero essere beni comuni e ci sarà un ulteriore aumento dei costi per i lavoratori e i cittadini, e vantaggi milionari per pochi". Ecco i punti del Pci per la raccolta di firme a Empoli: il 4 e 13 settembre (ore 21-23) al Parco Urbano di Serravalle; il 29 e 31 agosto, 5-7-11-12-14 settembre (ore 9.30-12.30) in via del Giglio angolo Via Ridolfi; il 30 agosto, 6-13 settembre (17-19.30)in via del Giglio angolo Via Ridolfi.