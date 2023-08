Realizzazione dei drappi legata a un “gemellaggio“ Quest’anno è toccato a due artisti di San Miniato

Mantenuta anche per questa edizione del Palio del Cerro la tradizione di legare la realizzazione dei drappi al “gemellaggio” con una realtà vocata alla rievocazione, con la quale vi siano comuni valori, tradizioni e legami storici. Stavolta il patto di amicizia è stato stretto con il vicino Comune di San Miniato. L’Associazione Pro Loco di San Miniato ha coinvolto la pittrice Irene Campinoti, che ha dipinto il Palio per la Contrada vincitrice ed il pittore Luca Macchi, che ha dipinto il Palio in onore a Santa Liberata. I due Palii saranno presentati e benedetti domani, insieme a quello dei Ragazzi, dipinto dal fiorentino Enrico Guerrini, nella suggestiva cerimonia dinanzi alla Villa Medicea. Il giorno seguente saranno inaugurate le mostre personali dei pittori, ospitate nelle suggestive costruzioni dei “Ponti Medicei” della Villa.