’Rain rate’ impazzito a Limite: "In dieci minuti, dati record"

EMPOLESE VALDELSA

Dieci minuti di pioggia incessante. Una precipitazione intensa che in poco tempo ha fatto registrare numeri record anche nell’Empolese Valdelsa. A fornire i dati Comune per Comune sulla quantità d’acqua caduta nel pomeriggio di ieri è il fisico dell’atmosfera Gordon Baldacci. Secondo quanto raccolto dal Servizio Metereologico di Pontorme, dalle 16 alle 17 il territorio è stato attraversato da più linee temporalesche stazionarie e autorigeneranti. Il risultato? Dati in molti casi triplicati rispetto al forte temporale del pomeriggio di Halloween. "In meno di mezz’ora – spiega l’esperto, Baldacci – nella città di Empoli siamo arrivati a 55 millimetri di pioggia caduta. Nello stesso arco temporale sono stati 52 i millimetri nel Comune di Vinci dove però, in zona Pantaleo, si sono raggiunti i 74 millimetri".

Tra i Comuni dove il dato è più basso, Cerreto Guidi, con 44 millimetri di acqua "ma si tratta di dati che cambiano anche nel raggio di pochi chilometri – fa notare Baldacci – A Stabbia infatti si è arrivati a 55 millimetri con un Rain Rate, ovvero l’intensità della pioggia sul terreno, di circa 98 millimetri per almeno una decina di minuti". Situazione simile a Pontorme, frazione di Empoli, dove l’acqua è salita a 63 millimetri mentre spostandosi di poco – e siamo nel territorio comunale di Capraia e Limite – si sono oltrepassati i 70 millimetri. E’ proprio il Comune remiero a detenere il record; sul lungarno limitese il rain rate è schizzato a 112 millimetri. In zona collinare le cose sono andate meglio, con il dato relativo alla caduta di pioggia nello stesso arco temporale, sceso a 57 millimetri. "La stessa Fucecchio – prosegue nella sua analisi Baldacci – ha due dati differenti con 64 millimetri circa nella zona del porto dei pescatori e soli 48 in zona Samo. In altre aree come Montelupo Fiorentino invece si è registrato il dato inferiore pari a 17 millimetri". Per Montespertoli e i Comuni della Valdelsa, tutto piuttosto regolare con pochi millimetri e in alcune zone neppure quelli.

Y.C.