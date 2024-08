Ragazzini aggrediti. Caos e minacce. Tensione in piazza

Un’aggressione improvvisa, per motivi non ancora chiariti del tutto, fortunatamente conclusasi senza feriti. Ma che ha comunque riacceso il dibattito sulla sicurezza, con il consigliere di centrodestra Giuseppe Madia che ha preannunciato l’intenzione di lavorare a un’interrogazione da presentare in consiglio. E’ quella che hanno subìto a quanto sembra due minorenni in piazza dell’Unione Europea, a opera di due adulti apparsi in stato di alterazione. Stando a quanto ricostruito, i fatti si sarebbero svolti nei primissimi minuti della giornata di ieri, poco prima dell’1: fra un gruppo di ragazzini e una coppia di adulti composta da un uomo e una donna sarebbe scoppiata una discussione, culminata con due minori minacciati e aggrediti dalle due persone adulte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale e i carabinieri, anche a seguito dell’arrivo in loco dei genitori di uno dei giovanissimi. I due presunti aggressori, ormai del tutto alterati, sono poi stati trasportati in via precauzionale al pronto soccorso, a quanto pare non prima di aver opposto inizialmente resistenza agli agenti.

"Chiediamo all’amministrazione rinforzi della polizia municipale dell’Unione dei Comuni da impiegare nelle ore notturne, a supporto degli agenti del comando territoriale – hanno detto i consiglieri comunali di Monteluponelcuore - o di prevedere l’impiego di guardie giurate per la vigilanza dei luoghi cittadini che richiedono maggiore controllo". Una presa di posizione che, perlomeno a proposito di quanto successo, il sindaco Simone Londi ha lasciato intendere di reputare piuttosto strumentale. "Il presidio del territorio da parte della Municipale e delle forze dell’ordine è costante, per quanto riguarda la sicurezza – ha detto – io e l’assessore Peruzzi, al termine della seduta del Consiglio, avevamo eccezionalmente accompagnato gli agenti della municipale in un giro di perlustrazione poco prima dell’accaduto e la situazione era tranquilla".