Sovigliana (Firenze), 20 ottobre 2019 - Una ragazza livornese di 19 anni è morta questa notte in un locale di Sovigliana di Vinci, in viale Togliatti. Quella che doveva essere la serata di riapertura del Jaiss, un club che negli anni Ottanta e Novanta è stato di culto, tempo della musica techno e conosciuto in tutta Italia, è diventata invece una notte di tragedia.

La chiamata di soccorso è arrivata alle 4,13 al 118: la corsa dei sanitari purtroppo è stata vana e la ragazza è morta. Sul posto anche i carabinieri con nucleo operativo radiomobile, stazione di Vinci e anche colleghi da Firenze per accertamenti specifici.

Davanti alla discoteca sono arrivati anche i genitori della ragazza, straziati dal dolore. La madre, in particolar modo, ha accusato un malore ed è stato necessario far tornare il 118 a Sovigliana per prestarle soccorso.

Sarà probabilmente l'autopsia a chiarire le cause del decesso e a stabilire le cause del malore che l'ha colta nel locale. I carabinieri hanno sentito gli amici della 19enne per ricostruire lo svolgimento della serata. Sul posto anche il magistrato di turno.