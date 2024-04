Raffica di furti, rubate anche bici. Ladri scatenati nelle abitazioni : "Più telecamere per la sicurezza"

Di nuovo furti nel comune di Capraia e Limite, ed anche nella vicina Valdipesa tra la zona empolese e la cintura fiorentina. Nel Limitese, in particolare, in azione ladri di biciclette. In Valdipesa raid invece in abitazioni, con preoccupazione degli abitanti anche a fronte di ‘bottini’ magri. Nottetempo, ladri si sono introdotti in alcuni condomini in via Verdi rubando delle biciclette che erano parcheggiate nelle rastrelliere.

Inoltre per l’ennesima volta e a distanza di poco più di una settimana dall’ultima segnalazione, ignoti hanno ri-vandalizzato la stazione di Montelupo Capraia, diventato un bersaglio privilegiato di incivili, diventato ormai un vigliacco passatempo. Fatti sui quali ieri è tornato a puntare il dito il coordinatore di Forza Italia Diego Crocetti: "Come gruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale e come Forza Italia avevamo chiesto ripetutamente le telecamere come forma di deterrenza e il superamento dell’inefficace vigilanza di quartiere. Come gruppo siAMO Capraia e Limite (centrodestra unito), se da giugno governeremo questo comune, ci impegnamo ad installare di concerto con rete ferroviaria italiana e il comune di Montelupo almeno sei telecamere negli spazi della stazione, parcheggi, sottopasso, sala d’aspetto. Per quanto concerne il territoro comunale di Capraia e Limite – aggiunge Crocetti –, implementaremo le due telecamere esistenti mettendone altre nei punti sensibili della nostra cittadina. Sia chiaro non vogliamo le telecamere per spiare i cittadini o perché siamo amanti del grande fratello, ma perché riteniamo che la sicurezza (di prevenzione) sia una priorità da garantire ai nostri concittadini, cosa che l’amministrazione comunale uscente non è stata in grado di garantire. Non a caso il primo intervento, pre presentazione ufficiale, del neo candidato sindaco per il centrodestra Emanuel Di Mauro, è stato proprio sulla materia, perché un cittadino sicuro è un cittadino libero e noi lo ribadiamo da cinque anni".

A.C.