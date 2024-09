"Raccont’Arti". Spazio alla realtà contemporanea

CASTELFIORENTINO

"Beyond and Elsewhere: la fotografia contemporanea alla ricerca di futuri possibili per una innovazione consapevole dello sguardo". Questo è il tema della quarta edizione del premio "Raccont’Arti" – Premio Castelfiorentino per le arti, dedicato alla fotografia contemporanea che lo scorso anno ha registrato 450 partecipanti. Per la consegna dei progetti fotografici, singoli o collettivi, c’è ancora tempo fino al 30 ottobre poi i progetti finalisti verranno premiati e messi in mostra sabato 30 novembre presso le sale espositive del Ridotto del Teatro del Popolo e all’ex Oratorio di San Carlo a Castelfiorentino. Sono due le sezioni del concorso: quella denominata "Open" per i maggiori di 18 anni e quella "Student" riservata agli studenti di fotografia in Università, Accademie e Scuole a tema libero. La partecipazione è gratuita. A valutare le opere, attraverso le loro caratteristiche progettuali ed espressive, sarà una giuria composta da sei membri galleristi, curatori, docenti e fotografi professionisti quali Vittore Buzzi, Alessandro Calabrese, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi e Francesca Todde. Al vincitore del premio "Open" andranno tre mila euro mentre chi la spunterà tra gli "Student" ne riceverà cinquecento.

Oltre ai vincitori, saranno selezionati ed inseriti in una short list, quattro progetti per ogni categoria che insieme alle due vincitrici saranno poi messe in mostra a Castelfiorentino oltre ad essere pubblicate sulla rivista di settore "Gente di Fotografia". Il premio Castelfiorentino per le arti si propone di mappare il lavoro dei talenti che operano nella fotografia contemporanea, promuovere l’attenzione sugli studenti delle scuole, Accademie, Università di fotografia e di valorizzare sia Castelfiorentino come luogo di cultura che il Fondo Fotografico David Bastianoni che raccoglie una parte importante della storia del comune. Il premio è promosso dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Sepa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.