Camminando per boschi fino in Valdera

Camminare nella natura, cercare silenzi, panorami e storie da ascoltare lungo il sentiero. Torna domani “Il Paesaggio Ritrovato“, edizione 2025, programma annuale di escursioni e passeggiate per scoprire la bellezza autentica dei boschi e dei sentieri di Montaione e dintorni. Un’occasione imperdibile, domani, con il primo appuntamento in calendario. Si camminerà da Marrado a Villamagna, una piccola, grande traversata dai boschi vicino a San Vivaldo fino, appunto, al paese di Villamagna. Un itinerario suggestivo fino ai poggi della Valdera per cominciare questa nuova edizione all’insegna della meraviglia. Si percorreranno dieci chilometri, con partenza alle 9, rientro alle 17, pranzo a sacco e ritrovo sulla Strada Provinciale dell’Ecce Homo a Montaione.

Le passeggiate - adatte ad adulti e a bambini - sono condotte da guide ambientali escursionistiche, sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria al 340 9847686. Saranno altri otto gli appuntamenti fissati che fino a dicembre accompagneranno i partecipanti lungo percorsi immersi nel verde, attraverso borghi, colline, fiumi e santuari. Per consultare la rete sentieristica di Montaione e avere informazioni sui percorsi, basta collegarsi al sito web www.montaioneintuscany.it.