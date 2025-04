Mano incastrata nella fresa. Grave ottantaquattrenne

EMPOLISi è ferito gravemente alla mano mentre tagliava l’erba con la fresa di un motocoltivatore. Un uomo di 84 anni ieri mattina, poco dopo le 10.30, è rimasto vittima di un brutto incidente in via di Sottopoggio per San Donato, in località Pozzale, nel comune di Empoli. L’uomo, a quanto appreso, stava effettuando dei lavori di ripulitura in un terreno. Probabilmente nell’intento di togliere dei rami e degli sfalci che erano rimasti incastrati nelle lame della fresa, l’uomo si è procurato la profonda ferita all’arto. Nonostante lo choc, il dolore e l’emorragia in corso, l’anziano è riuscito a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorso. La chiamata alla centrale operativa del 118 è arrivata alle 10.43. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia di Empoli che dopo aver stabilizzato il paziente lo ha subito trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure del caso. La ferita riporta dall’uomo è stata giudicata grave, ma l’84enne non dovrebbe perdere l’arto che comunque risulta molto compromesso.

Sempre nella giornata di ieri un altro incidente dalle conseguenze altrettanto serie si è verificato nel comune di Certaldo, in via delle Città. A seguito di uno scontro tra una vettura e una moto un giovane di 26 anni è finito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena con un politrauma. L’incidente si è verificato intorno alle 15. La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Certaldo. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica è intervenuta una pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Irene Puccioni