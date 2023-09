Raccolte duecento firme per avere ’Strade sicure’

La raccolta firme della Lega per chiede l’arrivo dei militari di Strade Sicure per contrastare la criminalità e lo spaccio ha raggiunto quota 200 firme. " D’accordo col vicesegretario comunale Stefano Cartocci e col responsabile sicurezza del Carroccio, Andrea Frino, abbiamo deciso per i prossimi giorni di proseguire la raccolta firme in maniera itinerante, per poi organizzare un’ intera giornata sui temi della sicurezza – dice il segretario Marco Cordone –. Nel ringraziare i tanti cittadini che sono venuti a firmare in presenza, il nostro apprezzamento va anche alle forze dell’ ordine ed alla polizia municipale per il lavoro quotidiano che profondono nel contratto al crimine". "Noi e ribadiamo il concetto che non c’è libertà senza sicurezza – aggiunge Cordone – e soprattutto che la sicurezza è sempre stata al primo posto dei nostri programmi elettorali e lo sarà anche in futuro. Ci ha fatto piacere vedere in questi giorni, in piazza Montanelli, numerose volanti dei carabinieri che partivano per operazioni di controllo nel territorio".