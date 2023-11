Raccolta cibo, numeri record: "Un aumento del 31 per cento". In arrivo l’Emporio solidale

In fatto di generosità la comunità di Montespertoli non si tira mai indietro. I dati dell’ultima edizione della Colletta del Banco alimentare lo confermanocon ben 2.298 chili di prodotti raccolti. Non può che essere soddisfatto Celestino De Toffoli della Misericordia di Montespertoli. "Il cuore della comunità ha risposto con grande generosità alle sfide che il periodo attuale ci pone e i numeri parlano chiaro: un aumento del 31 per cento rispetto all’anno precedente, dimostrando la forza e la solidarietà dei montespertolesi. I generi alimentari donati nelle scuole, con un notevole incremento del 35 per cento, saranno destinati al nuovo Emporio Solidale, un progetto che aprirà le sue porte nel gennaio del 2024. Questa iniziativa, sostenuta dalla comunità stessa, si propone di essere una risorsa preziosa per coloro che si trovano in difficoltà".

Particolare rilevanza assume la raccolta effettuata nel negozio Coop, che ha registrato un significativo aumento del 29 per cento. Gli alimenti raccolti in questo contesto saranno destinati al Banco Alimentare della Toscana, un’organizzazione che distribuisce i prodotti raccolti in 540 strutture regionali, raggiungendo così molte persone bisognose. "Un ringraziamento speciale va ai volontari che hanno reso possibile la raccolta", conclude De Toffoli. "La colletta – sottolinea l’assessore Daniela Di Lorenzo con delega al sociale – si è ripetuta per il 27esimo anno consecutivo, senza mai interruzioni neanche durante la pandemia. Il 30 novembre, alle 19, sarà inaugurato l’Emporio Solidale “Le 12 ceste” in via Martini. L’Emporio Solidale sarà un luogo dove le persone, in situazioni di disagio economico, possono acquistare beni di prima necessità in modo gratuito attraverso una apposita tessera.