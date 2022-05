Quattordici classi incontrano Pietro Grasso

EMPOLI

Non capita tutti i giorni di incontrare un senatore. È un appuntamento speciale quello che attende gli studenti e le studentesse di 14 classi prime e seconde dei licei Pontormo e Viriglio, degli istituti Ferraris-Brunelleschi e Fermi-Da Vinci e del Conservatorio Santissima Annunziata (liceo linguistico). La ’x’ sul calendario è per venerdì quando i giovani empolesi avranno l’occasione di dialogare con Pietro Grasso, senatore, ex Presidente del Senato ed ex magistrato. Al centro del dibattito il libro "Il mio amico Giovanni" scritto con Alessio Pasquini e dedicato alla figura di Giovanni Falcone nel trentennale della strage di Capaci. Pietro Grasso racconta nel libro l’amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia. L’incontro - dove Grasso risponderà alle domande dei ragazzi - è in programma per le 10.30 all’ Excelsior, è organizzato dalla biblioteca comunale Renato Fucini insieme agli Uffici Cultura, Turismo e Suev, in collaborazione con Feltrinelli Editore, nell’ambito di "Battiti Leggendari". Leggenda, il festival della lettura e dell’ascolto appena concluso, incontra infatti Battiti, il progetto che ha come obiettivo la promozione della cultura della legalità, a partire proprio dai più piccoli e dai ragazzi. La presentazione sarà moderata dall’assessore con delega alla legalità Massimo Marconcini.