Quarconia teatro. Ecco i finalisti del concorso

Per ammirare i protagonisti sul palco di Vinci ci sarà da aspettare ancora qualche mese, intanto però è ufficialmente nata la 12esima edizione del concorso regionale del "Teatro di Quarconia", manifestazione riservata alle compagnie amatoriali. Scelte le sei finaliste e stilato il calendario 2024 della kermesse che andrà in scena tra ottobre e dicembre. Saranno nove le date che animeranno le serate al teatro ‘leonardiano’, con il debutto sabato 5 Ottobre affidato subito ad una compagnia fuori concorso, "I soliti ignoti... da Vinci" che presenteranno "La colpa la morì fanciulla" di Adelaide Faccenda. La prima commedia in concorso sarà invece "Gilda, Come away with me" di Tommaso Parenti, che la compagnia di Sesto Fiorentino Spazio Metropolis porterà in scena il 12 ottobre. Esattamente la settimana successiva toccherà poi agli attori del Penta Teatro di Pistoia, che proporranno lo spettacolo "Denuncio tutti. Lea Garofalo" di Giovanni Gentile. A chiudere il mese di ottobre, sabato 26, sarà "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon, a cura della compagnia di Pontassieve Gli Stranislaschi. Novembre si aprirà invece sabato 2 con i componenti di A Ufo di Carrara, che interpreteranno "Banda (dis)armata" di Adriano Bennichelli, mentre il week-end successivo a salire sul palco saranno gli attori di Futura Teatro di Firenze, che porteranno in scena "Le Meduse" di Luca Palli. L’ultima finalista a giocarsi la vittoria del concorso teatrale sarà il 16 novembre la compagnia del Molo di Viareggio con "Plume – Alla ricerca del passaggio per l’infinito" di Francesco Freyire, mentre l’ultimo appuntamento di novembre, sabato 23, sarà dedicato allo spettacolo fuori concorso "Il Monolocale" di Matteo Dall’Olmo, interpretato dalla compagnia locale Unicorno. Tutti presenti poi domenica 24 alle 17 per la premiazione del concorso, su cui inciderà molto anche il parere del pubblico. Nell’occasione della cerimonia sarà presentato anche lo spettacolo del Centro Diurno Raggio Delta "Il vitalizio", curato da Marilena Manfredi. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.