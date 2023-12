Pusher lancia bici sugli agenti. Arrestato, aveva droga in tasca

Alla fine sono riusciti a fermarlo ed a controllarlo. Così sono scattate le manette. Ma prima, si apprende, avrebbe opposto resistenza, anche lanciando contro gli agenti della polizia di Stato di Firenze la bicicletta. Si tratta di un pusher nigeriano di 27 anni che è stato arrestato sabato scorso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In ordine temporale, da quanto ricostruito, il giovane avrebbe commesso per primo proprio quest’ultimo reato. Intorno alle 22.30 il protagonista della vicenda avrebbe infatti attirato l’attenzione dei poliziotti impegnati nel controllo del territorio empolese, proprio mentre stava pedalando in sella ad una bicicletta nei pressi di Piazza San Rocco.

Alla vista della pantera della polizia, il 27enne avrebbe allungato il passo verso viale della Repubblica – probabilmente con l’intento di dileguarsi – dove, una volta raggiunto e fermato dai poliziotti, avrebbe infilato rapidamente qualcosa nelle tasche dei pantaloni, per poi passare alla vera e propria aggressione contro i due uomini in divisa tirando contro di loro la bici – e anche a gomitate – e darsi alla fuga a piedi. Nuovamente raggiunto e bloccato dopo pochi metri dagli agenti, che fortunatamente non hanno riportato lesioni, dalle sue tasche sono saltati fuori 11 ovuli pieni di anfetamine e metanfetamine, per un peso complessivo di quasi 120 grammi di droga.

Trovato, sempre addosso all’arrestato, anche un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio, che gli investigatori del Commissariato di Empoli non escludono possano essere frutto dell’eventuale attività di spaccio. Per la persona fermata, oltre che per la resistenza, sono quindi naturalmente scattate le manette anche per l’illecita detenzione degli stupefacenti che sono stai mesi sotto sequestro.

