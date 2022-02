Empoli, 14 febbraio 2022 - Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri dopo aver aggredito nel pomeriggio una coppia di fidanzati e un agente della polizia nel centro storico di Empoli. Secondo quanto appreso, la persona fermata era sotto effetto di alcolici e in stato psicomotorio alterato.

I fidanzati, che stavano facendo shopping nelle vie centrali di Empoli, sono stati colpiti all'improvviso: la ragazza strattonata per i capelli, il ragazzo preso a pugni riportando un trauma cranico e del rachide cervicale.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per fermare l'aggressore, il quale si è scagliato anche contro un agente con calci su un fianco. Sia il giovane che i poliziotto hanno dovuto poi ricorrere alle cure del pronto soccorso di Empoli.

Il 32enne, originario del Marocco e già autore di episodi simili in passato, oltre a essere tratto in arresto per resistenza e lesioni è stato a sua volta portato in ospedale, dove è stato sedato e infine dimesso.