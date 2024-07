"Puccini oggi", un compositore attuale

CASTELFIORENTINO

Le celebrazioni del "Centenario Pucciniano", promosse dal comitato nazionale festeggiamenti, faranno tappa anche a Castelfiorentino. L’appuntamento è per domani alle 21 al Ridotto del Teatro del Popolo con "Puccini oggi" che punta a far riflettere sull’attualità dei personaggi pucciniani. La serata di canto e approfondimenti è l’unica delle sei date in calendario programma dall’Auser Versilia-Lucca fuori dalla provincia di Lucca. Una scelta fatta in considerazione della storica passione per la lirica che si vive nella cittadina valdelsana. Ospiti della serata: il musicologo Alberto Paloscia, la psicologa Serenella Gragnani, il soprano Letizia Menchini (nella foto) e il tenore Alessandro Fantoni, accompagnati al pianoforte dal maestro Petr Yanchuk. Consulente artistico, operatore musicale e regista, Paloscia è stato per 30 anni direttore artistico della Stagione Lirica della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, mentre Serenella Gragnani, oltre che psicologa, è operatrice a tutto tondo nel mondo dell’arte: regista, danzaterapeuta, formatrice, curatrice di mostre e attenta conoscitrice dell’opera lirica. Da "La Boheme" a "La Tosca" passando per "Madame Butterfly", "Gianni Schicchi" e "Manon Lescaut" saranno analizzate tutte le maggiori opere del compositore lucchese. L’Ingresso è gratuito.