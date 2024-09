Una cena spettacolo per raccogliere fondi da destinare al Centro Aiuto Donna Lilith, che da anni offre supporto alle donne vittime di violenza. Ecco cos’è "Pubblica...mente insieme a Marcignana", organizzato dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in collaborazione con il Circolo Mcl, il Circolo Arci di Marcignana e l’azienda Studio Matilda Ricami. Dopo il successo delle due serate di luglio, il nuovo appuntamento è per stasera alle 20 al Circolo Mcl di Marcignana, situato in via della Nave. Protagonista il gruppo "Lo que soy" con le "Donne Girasole", un progetto che fonde musica, danza, teatro e poesia, con un forte messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Sul palco si alterneranno performance che spazieranno dal flamenco al classico spagnolo e contemporaneo, con brevi interventi recitati. Ad accompagnare la serata sarà il trio musicale Emy Galan Band (nella foto). "Queste serate rappresentano un’importante occasione per unire la comunità in un momento di solidarietà e sensibilizzazione – spiega la presidente dell’associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Eleonora Gallerini –. La cultura, attraverso la musica, la danza e il teatro, può diventare uno strumento potente per veicolare messaggi di libertà e di rispetto". Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0571 581278 o 0571 9806201/210.