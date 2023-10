Pronti a partire i progetti utili alla collettività a Montespertoli

Sono stati attivati due progetti utili alla collettività (Puc) destinati a persone in grado di lavorare e che in base alla legge quindi potrebbero non avere più il reddito di cittadinanza. Il primo progetto riguarda attività di supporto alla polizia municipale all’ingresso e all’uscita delle scuole per facilitare le operazioni di manovra degli scuolabus. Il secondo, invece, è di supporto e sorveglianza sullo scuolabus comunale nel tragitto tra Montespertoli e la Piscina Fiammetta di Certaldo per la frequentazione in orario extrascolastico dei corsi di nuoto dei ragazzi. Entrambi i ‘Puc’ si concluderanno a giugno 2024. Come si arriva a questi ‘Puc’? Il Comune spiega che l’assunto sta nella legge "che ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza prevedendo in particolare che, per il 2023, per i percettori che possono lavorare, il sostegno economico sia riconosciuto per un massimo di sette mesi". Vi è poi il decreto legge che ha istituito l’assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. Questo decreto dice che può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso il comune di residenza.