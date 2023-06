Progetto di arte e musica Il saggio parla inglese

La scuola primaria di Querce riaprirà le porte stasera alle 18 per presentare il progetto ’All Together to Learn... Come Pezzi di un Puzzle’. Tutte le classi saranno coinvolte in questo entusiasmante progetto di attività in lingua inglese legate all’arte e alla musica, con il focus principale sulla collaborazione e le relazioni tra bambini di diverse età. Le insegnanti, durante il pomeriggio presenteranno un piccolo assaggio dell’attività che verrà svolta nell’anno scolastico. E’ un grande piacere per la dirigente scolastica Paola Cinquerrui – spiega una nota – condividere con le famiglie l’idea delle insegnanti le quali credono fortemente in questo cambio di rotta metodologico che, attraverso attività ludiche ed esperienziali, non solo stimolerà la socialità ma potenzierà anche l’apprendimento della lingua inglese, di fondamentale importanza per la crescita dei cittadini del futuro. "Un’opportunità per condividere insieme questa esperienza educativa", dice il vicesindaco e assessore all’istruzione, Emma Donnini.