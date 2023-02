Primarie Pd, oggi il voto: ecco i seggi aperti

EMPOLESE VALDELSA

Primarie Pd: urne aperte oggi dalle 8 alle 20. Sono 49 i seggi predisposti nei comuni dell’Empolese Valdelsa. Ecco dove andare a votare. Capraia e Limite: Circolo Arci, via Dante 62, sez. 1 - 2 e speciale; Circolo Arci Negro, via Gramsci Sez. 3 e 4, Circolo Arci, via Allende 126, sez. 5 e 6. Castelfiorentino: sede Pd Corso Matteotti 23, sez. 1, 2, 4, 5, 15 e speciale; Circolo Puppino, via Galvani, 2 Sez. 3, 12, 13, 14; palestra Ex GIL, viale Roosevelt 1, sez. 6, 7, 8; palestra Ex Gil, viale Roosevelt 2, sez. 9, 10, 11, 18; Teatro, via Roma 27 Castelnuovo Valdelsa, sez 16; Dogana, via 8 Marzo 3, sez. 17. Cerreto Guidi: Arci Rossetti, via Roma 2, Sez. 1, 2, 3, 9, 10 e speciale; Lazzeretto Arci Tozzini, via 2 Settembre 167, Sez. 4 e 5; Stabbia, Maccanti Palagina, Arci XXIII Agosto via Francesca 108 Sez. 6, 7, 8. Certaldo: saletta via II Giugno, via II Giugno 52, tutte le Sez. Empoli: sede Pd, via Fabiani 64 Sez. 1, 2, 3, 8, 41, 5, 10, 12, 13, 14; Casa del Popolo via Livornese 48, Sez. 6, 11, 20, 24, 36, 37; Casa del Popolo via Meucci 67, Sez. 15, 16, 40; Casa del Popolo via di Corniola 34, Sezione 39; Casa del Popolo di Cortenuova via del Ponte 24 Sez. 17, 18, 19, 32; Casa del Popolo via Ponzano 314 Sez. 22, 38; Casa del Popolo di Ponte a Elsa via Livornese 325 Sez. 29, 30, 31; Casa del Popolo via Avane 72 Sez. 27, 35; Casa del Popolo di Marcignana via Val d’Elsa 132 Sez. 33, 34; Casa del Popolo, via Sottopoggio per San Donato 94 Sezione 21; Pozzale, Casa del Popolo via Sottopoggio per San Donato 23 Sezione 23; Casa del Popolo via Cairoli 8 Sezione 25; Casa del Popolo via Salaiola 305 Sezione 26; Casa del Popolo di Fontanella via Senese Romana 452 Sezione 28; Serravalle - pallaio Avis via Rossa 1 Sezione 4,7,9. Fucecchio: Fondazione I Care, via 1 Settembre, 43A sez. 1-2-3-5-9-10-17; gazebo piazza Montanelli portico Teatro Pacini sez.4-6-7-8-12; S.Pierino, via Camaldoli, 2A sez. 13-14; Botteghe, via Pistoiese, Arci n. 11; Ponte a Cappiano, Circolo Arci piazza Giani n. 15-16-19; Arci piazza VII Martiri 3 Massarella: n. 18-20. Gambassi Terme: Arci Nuova Resistenza, piazza Di Vittorio. Montaione: Teatro Scipione Ammirato, piazza Gramsci. Montelupo Fiorentino: Casa del Popolo, via Rovai 41, Sez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 e Speciale; Fibbiana - Casa del Popolo, Via del Borgo dei Guerri, 2 Sez. 11, 12. Montespertoli: Centro Le Corti via S. Sonnino, Sez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e speciale; San Quirico, Arci, via Romita 95 Sez. 7, 8; Fornacette - locale adiacente Circolo Mcl, via Certaldese 54 Sez. 10; Montagnana, Arci via Volterrana Nord 166 Sez. 9, 13; Arci, via Ortimino 15 Sez. 11; Martignana - Circolo Arci 2 Sez. 12. Vinci: Casa del Popolo via Fucini 24 Sez. 1, 2, 3, 4; Vitolini, via della Libertà 32 Sez. 5; Sovigliana 1 Sede comunale Pd via Da Vinci, 3 Sez. 6, 7, 8 e speciale; Sovigliana 2 Sede comunale Pd via Da Vinci, 3 Sez. 9, 10,11; Spicchio, via Limitese 13 Sez. 12, 13, 14, 15.