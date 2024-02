Prevenzione nelle scuole. Gli scacchi? Meglio del web

Importante è la prevenzione. Perché i dati, appunto, sono allarmanti e il gioco d’azzardo è una problematica sempre più presente anche a Fucecchio, soprattutto nel mondo giovanile.

Non solo gratta e vinci e slot. C’è anche l’infinito e pericoloso mondo della rete: gli adolescenti ammirano l’adrenalina del gioco in sé – è emerso anche recenti ricerche – e la possibilità di accedere a un altro mondo in cui lasciare e dimenticare temporaneamente tutti i problemi quotidiani. Giochi online con vincite in denaro espongono i minori a rischi che, per età e maturità, non sono in grado di gestire. Fondazione I Care lavora anche su questo fronte.

"Una prevenzione primaria, ma importante", dice il presidente Paolo Sordi. Da tempo è in piedi un progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole elementari e medie attraverso brevi filmati e azioni che facciano comprendere a tutti i rischi del gioco d’azzardo, rischi troppo spesso sottovalutati, con riflessi sociali pesantissimi. "Ai ragazzi delle medie – dice Sordi – sono stati proposti momenti di riflessione e conoscenza attraverso la visione dei filmati. Ma anche attraverso la realizzazione di video, dove loro stessi e gli insegnanti sono protagonisti nella rappresentazione delle problematiche e dei rischi del gioco d’azzardo e della ludopatia". "I bambini delle quinte elementari, invece – spiega il presidente di Fondzione I Care – sono stati coinvolti in esperienze di gioco formativo. Abbiamo proposto un corso di avvio all’apprendimento del gioco degli scacchi alla scuola primaria Pascoli di Fucecchio che si è concluso nei giorni scorsi con un piccolo torneo. Questo progetto vuole educare i giovani al gioco intelligente che sviluppa apprendimento e relazioni sociali. Gli scacchi al posto del’isolamento davanti a un tablet, lontani dai pericoli del gioco in web".

Un modo che offre importanti opportunità. Ma anche insidie e pericoli. Infatti, in Internet ha trovato un nuovo mercato il gioco d’azzardo: attrae sempre più persone, soprattutto adolescenti; questi ultimi, infatti, complice la maggiore capacità e abilità nell’utilizzo delle più moderne tecnologie digitali, trovano nel gioco virtuale con vincite in denaro una risposta alle esigenze tipiche di un momento delicato della loro età evolutiva. Formazione e prevenzione sono passaggi strategici.

Carlo Baroni