Prevenire per sconfiggere. Ottobre si colora di rosa contro i tumori al seno. Attività e raccolte fondi

Prevenire per sconfiggere. Tre parole, un unico obiettivo: sensibilizzare alla lotta contro il tumore al seno. E’ alle donne e alla prevenzione che sarà dedicato il mese appena iniziato. Ottobre si tinge di rosa e diventa un’occasione per riflettere e prendersi cura di sé dal punto di vista sanitario ma non solo.

Dai monumenti illuminati alle passeggiate in rosa, dalle visite culturali alle raccolte fondi passando per proiezioni cinematografiche (dove si sfiorerà anche il tema della violenza di genere), per finire con letture itineranti e convegni. Un fiume di iniziative disseminate negli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa per informare, aiutare la ricerca e incentivare la diagnosi precoce. Lo scopo? Sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale dei controlli diagnostici. Il cartellone promosso da Astro onlus (associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia) abbraccia uno per uno tutti i Comuni.

Si parte da Empoli sabato 7 alle 16 al parco di Serravalle con il convegno ’La prevenzione vien mangiando!’ promosso da Cia - Agricoltori italiani Toscana centro. Dopo gli interventi degli esperti, l’aperitivo rosa al Green bar il cui ricavato verrà donato ad Astro. Il 18 ottobre e il 13 novembre alle 21.15, doppia proiezione al cinema allestito alla Misericordia di Empoli mentre il 28 ottobre nella sala Teatro Il Momento, un musical che chiama sul palco medici professionisti nei panni di attori (ingresso a offerta libera). Un calendario ’rafforzato’ dalla ricorrenza che vede Astro tagliare il traguardo dei suoi primi 20 anni.

"Abbiamo accompagnato la nascita della chirurgia senologica a Empoli - ha ricordato Paolo Scardigli, presidente di Astro onlus - Un salto di qualità per i servizi sanitari del territorio. Proprio in occasione del ventennale, il 4 novembre faremo una festa al Palazzo delle Esposizioni. L’obiettivo che ci siamo dati quest’anno è finanziare trasporti sanitari non convenzionati per i malati, così da aiutarli a raggiungere gli ospedali per le terapie: da maggio ad agosto abbiamo finanziato solo a Empoli ben 74 trasporti". Per tutto ottobre in alcune strutture convenzionate si potranno effettuare screening mammari a tariffa agevolata. E andiamo a Castelfiorentino, dove il 14 ottobre alle 10, sarà organizzata una conferenza sulla prevenzione del tumore al seno. Il 21 ottobre a Montelupo Fiorentino, alle 16, al Mmab è in programma un incontro sulla bellezza come strumento di cura, sull’arte come strumento di benessere, che culminerà con la visita esperienziale al museo della ceramica. Il 28 e 29 ottobre a Montespertoli in tutti i bar sarà proposto l’aperitivo rosa e il 29 ottobre, alle 9, una passeggiata. Due passi colorati di rosa anche a Montaione, il 15 ottobre in centro. L’11 novembre a Gambassi Terme, presentazione del progetto Astro ’Nastro Rosa’ (percorso riabilitativo in sala di scherma) mentre a Certaldo si terrà una visita al borgo con letture del Decamerone.

A Fucecchio, apericena di raccolta fondi il 19 ottobre alle 19.30 al chiostro dei Frati; spostandosi a Galleno il 26 ottobre alle 21, serata informativa sulla prevenzione con concerto jazz al femminile, la sera dopo tombola di beneficenza. A Vinci, tutti i luoghi comunali aperti al pubblico saranno allestiti in rosa con opuscoli informativi sulla prevenzione del tumore al seno. Eventi anche a Cerreto Guidi, all’interno del centro culturale con momenti dedicati alla sensibilizzazione. Nella biblioteca di Capraia e Limite, libri che parlano di donne operate al seno.