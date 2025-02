"Premio Boccaccio Giovani", prorogati i termini per la presentazione degli elaborati

Certaldo, 22 febbraio 2025 - Per i giovanissimi aspiranti scrittori ci sarà tempo sino al prossimo 23 marzo per partecipare alla tredicesima edizione del “Premio Boccaccio Giovani”. Lo ha deciso l'organizzazione, prorogando ulteriormente i termini per la presentazione dell'elaborato del concorso rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, con particolare attenzione alla partecipazione delle scuole toscane. "La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?" è il tema scelto per quest'anno. "La diversità è ciò che ci definisce come individui, ma anche ciò che ci sfida a superare i confini del pregiudizio e della paura – ha spiegato Simona Dei, presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio - nel mondo narrativo di Boccaccio, la varietà di caratteri, situazioni e prospettive non solo arricchisce le storie, ma rappresenta anche un invito a riconoscere il valore della pluralità umana. Questo Premio offre ai giovani la possibilità di riflettere e di raccontare, attraverso le loro parole, come vivono e interpretano la diversità". La giuria che si esprimerà sugli elaborati sarà composta da Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze) Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione), Lucia Serracca (scrittrice), Maria Teresa Venturi (Università degli Studi di Firenze) e Marco Vichi (scrittore), presieduti da Natascia Tonelli, docente dell’Università di Siena e membro dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Contribuiranno al lavoro della giuria lettori esperti come GianMarco Gronchi (Boccaccio Giovani 2014), Benjamin Buda (Boccaccio Giovani 2021) e Stefano Vestrini (musicista e scrittore). Il primo classificato riceverà un premio in denaro di 300 euro e la possibilità di frequentare un corso di scrittura creativa, ma sono previsti premi anche per gli altri classificati. Sarà possibile inviare gli elaborati seguendo la proceduta contenuta nella sezione "Bandi e concorsi" del sito ufficiale www.premioletterarioboccaccio.it. La cerimonia di premiazione si terrà il 21 maggio prossimo a Firenze, nella cornice offerta dal Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.