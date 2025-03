Poste sempre più multietniche. Serve chi parla la lingua cinese. Le modalità per candidarsi

Si vive in una società che giorno dopo giorno è sempre più multietnica. E sempre più fondamentale la presenza di personale qualificato per l’orientamento e l’accesso ai servizi da offrire alla popolazione straniera. A Empoli la comunità cinese rappresenta il 36,2% della popolazione straniera e il 6,4% della popolazione totale. Un numero, quindi, importante.

È per questo che Poste Italiane ricerca nell’empolese candidati da inserire nella rete di uffici postali multietnici come operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua cinese. In modo da offrire un servizio sempre più inclusivo a tutta l’utenza.

"Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza – spiega una nota – assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Da qui la ricerca di personale che è una importante opportunità occupazionale". È possibile inviare la propria candidatura, entro il 25 marzo, attraverso la pagina web https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_3001/job/335 alla voce “posizioni aperte”. Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale con votazione minima pari a 70/100 o 42/60 e un’ottima conoscenza della lingua cinese.

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea o votazione superiore a quella minima richiesta. Poste Italiane Soffre un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time.