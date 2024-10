Porte aperte al canile municipale: "Per capire il valore dell’adozione"

Un open day speciale nel cartellone “Un Autunno per l’Ambiente“, il programma di iniziative dedicato a tutto ciò che è natura. Ecco un altro vento a cui non mancherà una numerosa partecipazione: domenica dalle 15 alle 19, torneranno ad aprirsi le porte del canile municipale di Empoli Lo scopo dell’iniziativa resta la conoscenza, entrare in contatto con l’amico Fido, incrociare sguardi dolci e scodinzolate, nonostante tutto. Comprendere l’importanza dell’adozione, di che cosa significa prendersi cura di un cane ma di qualsiasi altro animale domestico. Scongiurare gli abbandoni.

Ascoltare le storie di ogni ospite, attraverso i racconti di coloro che vivono quel luogo: le volontarie e i volontari dell’associazione Arca che gestisce il canile di via del Castelluccio. "Domenica il canile municipale apre le porte dei visitatori che vogliono conoscere i nostri amici a quattro zampe – dice l’assessora alla transizione ecologica con delega alla tutela degli animali, Laura Mannucci –. Un’occasione per porre attenzione sul tema dell’abbandono degli animali. Ancora troppe volte si vede come adozioni fatte senza un percorso pre affido e senza la consapevolezza dei reali bisogni del cane portano ad aumentare il numero dei rientri in canile, con conseguenze anche importanti sul comportamento dell’animale che poi ne rendono difficile la ri adozione".

L’Open day, promosso dall’associazione Arca, patrocinato dal Comune di Empoli, nasce principalmente dal bisogno di cercare adozioni anche per i cani di taglia grande che aspettano la loro famiglia per sempre, per avere un’altra opportunità che si chiama Amore. Dalle 15 alle 16.30 visite guidate con il personale volontario; dalle 16.30 alle 17.30 saluti istituzionali dell’amministrazione comunale con l’assessora Laura Mannucci con delega alla tutela degli animali, a cui seguiranno gli interventi delle educatrici cinofile dell’associazione Testacoda Aps, Simona Niccolini e Vittoria Nencioni. Seguirà un saluto speciale dall’amico Simba e la sua nuova famiglia e per chiudere, dalle 17.30 alle 19 visite guidate sempre con i volontari.