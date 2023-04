’Popolo che canta...’ Concerto il 15 aprile

Quest’anno ricorre il decimo anniversario della rassegna di canto popolare e sociale "Popolo che canta non muore". Promossa dall’associazione Prima materia, la manifestazione prevede un concerto alle 18 del 15 aprile nella sede di via di Poppiano a San Quirico in Collina. Tutti i cori partecipanti condivideranno repertori di tradizione orale dall’Italia e dal mondo, mostrando una spiccata sensibilità verso temi sociali, come la lotta alle discriminazioni, l’antifascismo, l’antirazzismo, il pacifismo. Anche quest’anno a fare gli onori di casa Vociperaria, coro di Prima Materia, accompagnato dal coro Cento Passi di Casalecchio di Reno, guidato da Gressi Sterpin, dall’Or’coro di Vicopisano, guidato da Silvia Rusiguolo e Camilla Caparrini e dal Coro Le Cicale di Mestre guidato da Giuseppina Casarin. Dalle 15 alle 17 ci sarà anche un laboratorio di canto. Non è necessaria la prenotazione.