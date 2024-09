Pontorme è festa. Una tre giorni spettacolare

Tradizione, spettacoli e musica sono gli ingredienti che anche quest’anno caratterizzeranno "Pontorme in festa", manifestazione di rievocazione storica organizzata dall’ssociazione locale Borgo Pontormese con il patrocinio del Comune di Empoli e giunta alla sua 15esima edizione. Ad aprire la tre giorni di eventi sarà come consuetudine l’assegnazione del "Cencio d’oro", la consegna del "Premio Pontormo" e delle targhe a riconoscimento a personaggi della cultura, dell’imprenditoria e del volontariato locale che si sono impegnati per la città e il territorio.

L’appuntamento è per stasera alle 21.15 nel giardino dentro le Mura, ma il clou sarà domani con il volo del becco, tradizione popolare del borgo in uso dall’anno 780 fino al 1786. La rievocazione numero 1021 di quest’anno sarà preceduta alle 17.30 dalla sfilata storica con figuranti in costume medievale e rinascimentale. Al corteo parteciperanno anche gli sbandieratori di Signa e della contrada Ponte a Cappiano di Fucecchio, oltre ai tamburini della compagnia di Sant’Andrea. Domani sarà comunque protagonista anche l’arte, a partire dalle 11 alla compagnia della Chiesa San Michele Arcangelo dove espone lo scultore in terracotta Giovanni Fiaschi.

Poi tra via Pontorme e piazzetta dell’Uccello nel primo pomeriggio spazio anche per "Pontormo Lab – Arti in mostra", a cura di Egozero e concerto del Gruppo Amadeus, cover band dei Nomadi e di Guccini. Durante tutta la giornata ci sarà intrattenimento musicale itinerante con il Trio dell’Appennino, mentre alle 21.30 si chiude con le coreografie del duo Syn Circus in piazza San Michele Arcangelo e "La Corrida" nel giardino dentro le Mura a cura di Paolo Picchi. Domenica invece, oltre all’apertura straordinaria della Casa del Pontormo dalle 10 alle 23 si potranno ammirare spettacoli della falconeria toscana e degli Arcieri della Rocca, ma anche performance musicali o teatrali itineranti e lo show del mago delle bolle, fino al gran finale delle 21.30 nel giardino dentro le Mura con il concerto "Dream Floyd-Tribute".